Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,76 0,0012  EUR: 32,60 0,3803 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
В Генштабе ВСУ назвали количество небоевых потерь в районе проведения ООС
В Генштабе ВСУ назвали количество небоевых потерь в районе проведения ООС
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку Архив
7290

Злоупотребления в ОАСК: суд начал заседание по избранию меры пресечения председателю судебной администрации

Злоупотребления в ОАСК: суд начал заседание по избранию меры пресечения председателю судебной администрации

КИЕВ. 29 июля. УНН. Высший антикоррупционный суд начал заседание по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения председателю Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюка. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

"ВАКС начал заседание по избранию меры пресечения председателю Государственной судебной администрации, подозреваемого в совершении преступлений по ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 369-2, ст. 351-2 УК Украины. НАБУ и САП ходатайствуют о залоге в 1,5 млн грн", - говорится в сообщении.

Напомним, 17 июля 2020 заместителем Генерального прокурора сообщено о подозрении 12 лицам, в том числе главе ГСА и голове ОАСК. По версии следствия подозреваемые имели целью захват государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВРП), создание искусственных препятствий в их работе, а также вмешивались в деятельность государственных деятелей.

Источник: УНН
Теги: суд, ОАСК
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.