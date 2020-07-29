Злоупотребления в ОАСК: суд начал заседание по избранию меры пресечения председателю судебной администрации
КИЕВ. 29 июля. УНН. Высший антикоррупционный суд начал заседание по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения председателю Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюка. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
"ВАКС начал заседание по избранию меры пресечения председателю Государственной судебной администрации, подозреваемого в совершении преступлений по ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 369-2, ст. 351-2 УК Украины. НАБУ и САП ходатайствуют о залоге в 1,5 млн грн", - говорится в сообщении.
Напомним, 17 июля 2020 заместителем Генерального прокурора сообщено о подозрении 12 лицам, в том числе главе ГСА и голове ОАСК. По версии следствия подозреваемые имели целью захват государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВРП), создание искусственных препятствий в их работе, а также вмешивались в деятельность государственных деятелей.