ООС: с начала суток фактов нарушения "режима тишины" не зафиксировано

КИЕВ. 29 июля. УНН. С начала суток, по состоянию на 12:00, фактов нарушения "режима прекращения огня" зафиксировано не было. Об этом во время брифинга сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины капитан Михаил Шаравара, передает УНН.

"По состоянию на сегодня, 29 июля... ситуация в районе проведения операции остается стабильной и полностью контролируемой Объединенными силами. По состоянию на 12:00 текущих суток, фактов нарушения режима прекращения огня не было", - добавил Михаил Шаравара.

Напомним, вчера, 28 июля, несмотря на режим тишины, боевики совершили один обстрел.

Отметим, что 22 июля 2020 года состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) в формате видеоконференции. Согласно принятому решению, с 00:01 27 июля 2020 года должен соблюдаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.

Таким образом, 27 июля в полночь в районе проведения операции Объединенных сил начался полный и всеобъемлющий режим прекращения огня.