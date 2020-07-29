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Нужно делать какие-то серьезные выводы по поводу работы НСЗУ - Степанов

Нужно делать какие-то серьезные выводы по поводу работы НСЗУ - Степанов

Максим Степанов

КИЕВ. 29 июля. УНН. Количество жалоб на Национальную службу здоровья так велика, что это переходит любые рамки и надо делать выводы относительно ее работы. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Сейчас должен начаться наконец-то процесс заключения договоров от Национальной службы здоровья, через которую идет соответствующее финансирование. Мне непонятно, почему уже месяц они не могут начать заключать договоры и перечислять эти средства, выделенные государством? Знаете, уже количество этих жалоб на НСЗУ так велико, что оно уже переходит любые ракми. Уже надо делать какие-то серьезные выводы о работе НСЗУ", - сказал Максим Степанов.

Он отметил, что не может быть так, чтобы был один орган, от которого зависело финансирование всей отрасли и на него бы жаловались все без исключения медицинские работники.

"В таких вопросах, возможно решить за несколько дней. А они неделями решают эти вопросы", - добавил Максим Степанов.

Напомним, по состоянию на 28 июля НСЗУ не заключила ни одного договора о повышенные тарифы на "экстреннку".

Источник: УНН
Теги: Минздрав, Максим Степанов
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