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Шмыгаль поручил трем министерствам до конца года "найти возможности" для закупки 70 вагонов

Шмыгаль поручил трем министерствам до конца года "найти возможности" для закупки 70 вагонов

Денис Шмыгаль

КИЕВ. 29 июля. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания Кабмина поручил министру инфраструктуры Владиславу Криклию, Министерству финансов и Министерству экономики провести необходимые совещания и найти возможность в этом году заказать у Крюковского вагоностроительного завода как минимум 70 вагонов, сообщает корреспондент УНН.

"Вчера, собственно, состоялась первая оплата из графика оплат за первые 18 вагонов, изготовленных и уже ожидают. Есть также два вагона, по которым мы вчера решили, как будет продолжаться работа в юридической плоскости. В ближайшее время мы вместе с представителями завода, профильными министрами, "Укрзализныцей", договорились определить механизм приобретения и запуска еще 70 вагонов. Прошу в ближайшее время, не затягивая, в соответствии с вчерашними поручениями, Владислава Артуровича (Криклия - ред.) и Министерство экономики, Министерство финансов, провести все необходимые совещания и, фактически, найти возможность еще в этом году обеспечить предприятие (Крюковский вагоностроительный завод - ред.) заказом как минимум на 70 вагонов, а мы говорили, что это должно быть и больше", - сказал Денис Шмыгаль.

Он также попросил Министерство экономики разработать стратегические подходы, которые позволят отечественному вагоностроению получить постоянные заказы.

"Мы вчера говорили о 3-5-летнем плане, который позволит предприятиям чувствовать себя уверенно и разрабатывать свои производственные стратегии", - добавил Денис Шмыгаль.

Напомним, Крюковский завод уже изготовил 20 из 90 вагонов для Укрзализныци.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, закупки, вагон, Владислав Криклий, Денис Шмыгаль

В тексте упоминаются

Криклий Владислав
Криклий Владислав
Шмыгаль Денис
Шмыгаль Денис
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