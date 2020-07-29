Шмыгаль поручил трем министерствам до конца года "найти возможности" для закупки 70 вагонов

КИЕВ. 29 июля. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания Кабмина поручил министру инфраструктуры Владиславу Криклию, Министерству финансов и Министерству экономики провести необходимые совещания и найти возможность в этом году заказать у Крюковского вагоностроительного завода как минимум 70 вагонов, сообщает корреспондент УНН.

"Вчера, собственно, состоялась первая оплата из графика оплат за первые 18 вагонов, изготовленных и уже ожидают. Есть также два вагона, по которым мы вчера решили, как будет продолжаться работа в юридической плоскости. В ближайшее время мы вместе с представителями завода, профильными министрами, "Укрзализныцей", договорились определить механизм приобретения и запуска еще 70 вагонов. Прошу в ближайшее время, не затягивая, в соответствии с вчерашними поручениями, Владислава Артуровича (Криклия - ред.) и Министерство экономики, Министерство финансов, провести все необходимые совещания и, фактически, найти возможность еще в этом году обеспечить предприятие (Крюковский вагоностроительный завод - ред.) заказом как минимум на 70 вагонов, а мы говорили, что это должно быть и больше", - сказал Денис Шмыгаль.

Он также попросил Министерство экономики разработать стратегические подходы, которые позволят отечественному вагоностроению получить постоянные заказы.

"Мы вчера говорили о 3-5-летнем плане, который позволит предприятиям чувствовать себя уверенно и разрабатывать свои производственные стратегии", - добавил Денис Шмыгаль.

Напомним, Крюковский завод уже изготовил 20 из 90 вагонов для Укрзализныци.