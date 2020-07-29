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Разумков побывал в КПВВ "Майорское" на Донбассе

Разумков побывал в КПВВ "Майорское" на Донбассе

КИЕВ. 29 июля. УНН. Во время рабочей поездки на Донбасс Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков ознакомился с инфраструктурой и службой пограничников в контрольном пункте въезда-выезда "Майорское". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"Рад сегодня побывать в гостеприимной Донецкой области. Надеюсь, что вскоре она будет еще и мирной, и это будет длительно. Возвращение наших людей, наших территорий и восстановление наших границ такими, какими они были до 2014 года, - это то, чего мы все ожидаем", - отметил Разумков.

Разумков ознакомился с инфраструктурой и службой пограничников в контрольном пункте въезда-выезда "Майорское".

"В частности Дмитрий Разумков пообщался с пограничниками, которые выполняют задачи в КПВВ во время карантина", - отмечается в сообщении.

Председатель Парламента детально ознакомился с порядком осуществления пропускных операций, интересовался вопросами обеспечения безопасности гражданского населения в случае обострения ситуации.

"К сожалению, сегодня на КПВВ мы не увидели людей, но надеюсь, что когда ситуация с распространением коронавируса будет лучше, когда действительно произойдет полное прекращение огня, контрольный пункт заработает на полную. Но больше всего хотелось бы, чтобы со временем КПВВ стали только памятником истории", - подчеркнул Разумков.

Кроме того, пограничники проинформировали Главу Верховной Рады Украины о функционировании остальных контрольных пунктов в районе ООС и сообщили о готовности обеспечить пропуск граждан во всех определенных КПВВ, в случае принятия соответствующего решения.

Напомним, Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков на этой неделе осуществит рабочую поездку в Луганскую, Донецкую и Харьковскую области.

Источник: УНН
Теги: Украина, КПВВ, Дмитрий Разумков
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