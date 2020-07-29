В Минреинтеграции рассказали о деталях создания КПВВ в Счастье

КИЕВ. 29 июля. УНН. Украинская власть решает, где можно будет обустроить КПВВ в Счастье Луганской области. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов рассказал первый заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Ростислав Замлинский, передает УНН.

"Есть последние договоренности в рамках Трехсторонней контактной группы об открытии двух КПВВ. Это в Золотом, на подконтрольной украинскому правительству территории уже построены определенные комплексы зданий и сооружений. Это связано с режимной территории, также сервисной территории, где смогут люди получать те или иные услуги, а также говорится о Счастье", - рассказал Замлинский.

Он также заявил, что по договоренностям оккупационной власти "ДНР" и "ЛНР" на строительство КПВВ, как в Золотом, так и в Счастье предоставлено четыре месяца.

Также со стороны украинской власти в Счастье уже ведутся работы и подыскивается место, где в ближайшем будущем будет оснащен комплекс контрольного пункта въезда-выезда.

"Буквально на этой неделе рабочая группа в которую вошли представители и Минреинтеграции, а также других, прежде всего местных органов власти, определяет вместе с военнослужащими, где именно можно будет обустроить собственно и режимную территорию, и сервисную территорию для наших граждан", - сказал Замлинский .

Напомним, на очередном заседании Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе в Минске 11 марта договорились об одновременном открытии КПВВ в населенном пункте Золотое и населенном пункте Счастье.