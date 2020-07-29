Зеленскому доложили о соблюдении режима прекращения огня на Донбассе

КИЕВ. 29 июля. УНН. С момента начала режима прекращения огня на Донбассе среди украинских военнослужащих потерь и раненых не было. Об этом доложил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак на традиционной селекторном совещании под председательством Президента Украины Владимира Зеленского, в которой приняли участие представители правительства и правоохранительных органов, передает пресс-служба ОПУ, информирует УНН.

Как отмечает пресс-служба ОПУ, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак сообщил, что в зоне проведения операции объединенных сил ситуация стабильно контролируется, больных COVID-19 нет.

"Руслан Хомчак отметил, что режим прекращения огня (на Донбассе - ред.) выполняется с обеих сторон, единичные случаи его нарушения не имеют системного характера. С начала действия режима полного и всеобъемлющего прекращения огня не было ни одного раненого и погибшего", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее в УНН, в первый день всеобъемлющего прекращения огня зафиксировали 111 нарушений - отчет ОБСЕ.

Напомним, в Кремле заявили, что Россия не может выступать гарантом соблюдения перемирия на Донбассе.

Как сообщалось, 22 июля 2020 года состоялось очередное заседание трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) в формате видеоконференции. Согласно принятому решению, с 00:01 27 июля 2020 года должен соблюдаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, который начался 27 июля в полночь. В тот же день в ООС сообщили, что несмотря на "режим тишины", боевики совершили два обстрела.