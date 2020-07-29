Кабмин одобрил ряд кадровых решений: кого назначили

КИЕВ. 29 июля. УНН. Кабинет министров на заседании в среду принял ряд кадровых решений, в частности, назначив государственного секретаря Министерства цифровой трансформации Украины. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Василий Мокан в Facebook, передает УНН.

"Кабмин сегодня на заседании принял ряд кадровых решений", - написал Мокан.

По его словам, правительство решило назначить:

Романишина Александра Викторовича - заместителем министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины;

Дудченко Александра Сергеевича - заместителем министра развития общин и территорий Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;

Ревук Ольгу Михайловну - заместителем министра социальной политики по вопросам европейской интеграции;

Краснолучского Александра Васильевича - заместителем министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины;

Ставчук Ирину Ивановну - заместителем министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины по вопросам европейской интеграции;

Турчака Ивана Мироновича - государственным секретарем Министерства цифровой трансформации Украины (путем заключения контракта на срок действия карантина)

Кудина Дениса Игоревича - заместителем Председателя Фонда государственного имущества Украины.

Кроме того, было решено уволить:

Ставчук Ирину Ивановну с должности заместителя министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины (в связи с переходом на другую работу);

Мороз Юлию Анатольевну с должности первого заместителя Председателя Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра;

Краснолучского Александра Васильевича от должности заместителя Председателя Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра (в связи с переходом на другую работу).

Напомним, ранее правительство освободило государственных секретарей двух министерств.