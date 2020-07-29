Разумков назвал условия проведения выборов на оккупированном Донбассе

КИЕВ. 29 июля. УНН. Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков отметил, что выборы на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей могут быть проведены только при определенных условиях. Об этом он сказал во время визита в Донецкую область, передает УНН со осиланням на пресс-службу ВР.

"Совокупность демократии, возможности свободного волеизъявления и безопасности - это три главные позиции, без которых невозможно проведение любых выборов. Считаю, что если есть хотя бы малейшая возможность проведения выборов - их надо проводить, однако это нельзя делать для политического пиара. Если жизнь и здоровье людей таким образом подвергаться опасности - выборы того не стоят", - подчеркнул Разумков.

Напомним, во время рабочей поездки на Донбасс Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков ознакомился с инфраструктурой и службой пограничников в контрольном пункте въезда-выезда "Майорское".