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Разумков назвал условия проведения выборов на оккупированном Донбассе

Разумков назвал условия проведения выборов на оккупированном Донбассе

КИЕВ. 29 июля. УНН. Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков отметил, что выборы на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей могут быть проведены только при определенных условиях. Об этом он сказал во время визита в Донецкую область, передает УНН со осиланням на пресс-службу ВР.

"Совокупность демократии, возможности свободного волеизъявления и безопасности - это три главные позиции, без которых невозможно проведение любых выборов. Считаю, что если есть хотя бы малейшая возможность проведения выборов - их надо проводить, однако это нельзя делать для политического пиара. Если жизнь и здоровье людей таким образом подвергаться опасности - выборы того не стоят", - подчеркнул Разумков.

Напомним, во время рабочей поездки на Донбасс Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков ознакомился с инфраструктурой и службой пограничников в контрольном пункте въезда-выезда "Майорское".

Источник: УНН
Теги: выборы, ВР, Донбасс, Украина
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