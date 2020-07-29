Кравчук: нельзя проводить выборы на Донбассе, когда там нет украинской власти

КИЕВ. 29 июля. УНН. Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что выборы на оккупированных территориях Донбасса не могут проводиться, если там нет украинской власти. Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил первый президент Леонид Кравчук, передает корреспондент УНН.

"Мы должны доказать, что мы не можем проводить выборы на Донбассе, когда там нет украинской власти. Сначала нужна политика безопасности, установить там соответствующую власть, и тогда проводить выборы. Уже после выборов проводить организацию жизни. Нужно иметь условия", - считает Кравчук.

По его убеждению, если Россия не считает себя участником конфликта - пусть забирает оружие и уходит.

Напомним, что первого президента Украины Леонида Кравчука пригласили на завтра в 11:30 в Офис президента. Разговор, вероятно, будет касаться назначения Кравчука на место главы украинской делегации на минских переговорах в Трехсторонней контактной группе.

Ранее УНН писал, что Зеленский назвал кандидатов на место Кучмы в ТКГ.

Также напомним, накануне Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность второму Президенту Украины Леониду Кучме за его работу во главе украинской делегации в Трехсторонний контактной группе (ТКГ).

Также Москва отреагировала на выход Кучмы с ТКГ.