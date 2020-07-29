В Минске подтвердили участие "вагнеровцев" в боях на Донбассе: вызывают послов Украины и РФ

КИЕВ. 29 июля. УНН. Часть задержанных боевиков в Беларуси с ЧПК "Вагнера" воевали на Донбассе, в связи с єтим официальный Минск пригласил послов Украины и РФ на совещание. Об этом по завершении совещания у президента Беларуси рассказал госсекретарь Совбеза страны Андрей Равка, пишет БЕЛТА, передает УНН.

"Уже сейчас, по имеющейся информации по результатам опросов этих людей, около 14 человек - это те, которые проходили по программе учета людей, были зафиксированы в Донбассе. Поэтому приглашается и посол Украины по этому вопросу", - заявил Равка.

По его словам, на задержание боевиков ЧПК "Вагнера" Россия еще никак не отреагировала.

"Если бы осуществлялись переброски куда-то частной военной компании, тем более через территорию Беларуси, наверное, по линии каких-то специальных служб были бы определенные объяснения. Потому что это очень серьезный вопрос. Но получилось так, что ни по линии ФСБ, ни по линии ГРУ, ни от какой-то другой структуры такой информации не получали ", - комментирует Равка.

Он добавил, что президент Беларуси Александр Лукашенко поставил ряд задач в работе Министерства иностранных дел по отправке запросов и приглашений послам Российской Федерации и Украины. Кроме того, поручено усилить оперативное прикрытие государственных границ.

"И в том числе границу с Российской Федерацией в рамках изучения обстановки, обнаружения лиц, пересекающих государственную границу, в том числе на "зеленой" границе. Эти силы будут существенно усилены ... Что по организационной структуре, у задержанных людей четко прослеживаются определенные направления - снайперы, подрывники, айтишники. С учетом этого будет принят ряд мер организационного характера по вопросам обеспечения безопасности ", - подчеркнул глава Совбеза Беларуси.

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Как сообщал УНН, под Минском сегодня ночью задержали 32 боевиков частной военной компании "Вагнера", еще один человек был задержан на юге Беларуси.