Украина стремится заключить преференциальное торговое соглашение с Египтом

КИЕВ. 29 июля. УНН. Украина инициирует переговоры по заключению преференциальной торговой сделки с Египтом. Об этом шла речь во время телефонного разговора министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с главой МИД Египта Самехом Шукри, передает УНН со ссылкой на пресс-службауукраинского дипведомства.

"Мы нацелены на существенное увеличение объемов двустороннего товарооборота, который по итогам прошлого года составил более 2,6 млрд долл. США. Для этого мы предложили египетской стороне новый формат экономического сотрудничества, а именно рассмотреть возможность заключения двусторонней преференциальной торговой сделки", - отметил Дмитрий Кулеба.

Руководители МИД отдельно остановились на текущем состоянии двусторонней договорно-правовой базы и договорились содействовать ее расширению.

Также собеседники обсудили конкретные дальнейшие шаги для обмена визитами на высоком и высшем уровнях.

Дмитрий Кулеба отметил важность обеспечения восходящей динамики двусторонних отношений и пригласил египетского коллегу посетить с официальным визитом нашу страну после улучшения эпидемиологической ситуации.

Как сообщал УНН, Украина и Кувейт договорились провести политические консультации для активизации двустороннего политического диалога.