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Шмыгаль назвал предстоящие четыре точки роста украинской экономики

Шмыгаль назвал предстоящие четыре точки роста украинской экономики

Денис Шмыгаль

КИЕВ. 29 июля. УНН. Точками роста украинской экономики будут развитие промышленности, увеличение переработки в аграрном секторе, поддержка малого и среднего бизнеса, а также привлечение внутренних инвестиций. Об этом сказал Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства, сообщает корреспондент УНН.

"Что касается точек роста, здесь необходимо выделить следующие несколько важных направлений. Это развитие промышленности, поддержка национального производителя, в частности, в сфере машиностроения, оборонного заказа. Среди благоприятных факторов для нашей промышленности - это ожидание, что с четвертого квартала этого года начнется восстановление экономик в разных странах мира и это будет способствовать увеличению спроса на украинскую металлургию, то есть на экспорт украинских металлов. Второй аспект - это увеличение переработки в аграрном секторе", - сказал Денис Шмыгаль.

Он отметил, что они уверены, что должны стимулировать увеличение переработки не с помощью запретов.

"А, собственно, программами поддержки. Чтобы наша аграрная отрасль развивалась в направлении "экспортируй не сырье, а готовый продукт". Мы должны дать возможность аграриям создавать большую добавленную стоимость. Это польза для экономики, это развитие аграрного бизнеса, причем, не в сырьевой основе, а, собственно, на основе современных, высоких технологий. Поэтому прошу Министерство экономики и соответствующие департаменты работать над этим", - добавил Денис Шмыгаль.

Он отметил, что они вчера общались с чрезвычайно ярким представителем аграрной сферы, и у нас действительно хорошие примеры, истории успеха, в переработке и в научных разработках в аграрном производстве.

"Третий аспект, вокруг которого надо работать - это программа поддержки малого и среднего бизнеса. Мы об этом говорим почти каждый день. У нас есть положительные сдвиги по программам дешевого кредитования, предлагается их поддерживать и развивать и в последующие годы. Малый и средний бизнес - это большое количество рабочих мест, это самозанятость населения, это создание рабочих мест для своих семей. Поэтому здесь сомнений нет в том, что это должно быть таким большим аспектом нашего внимания. Четвертое направление - это акцент не только на внешних инвестициях, но и на внутренних инвесторах", - отметил Денис Шмыгаль.

По его словам, почему-то всегда меньше внимания уделяли внутренним инвестициям в экономику Украины, тогда как во время коронокризиса настал момент справедливости, когда внутренний инвестор является приоритетом и надеждой для экономики Украины.

"Поэтому, внутренние инвестиции, создание соответствующих условий для внутреннего инвестора, украинского - должно стать сегодня приоритетом для нашего правительства", - добавил Денис Шмыгаль.

Напомним, Кабмин прогнозирует рост ВВП в следующем году на 4,6%.

Источник: УНН
Теги: экономика, Украина, Премьер-министр, Денис Шмыгаль
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