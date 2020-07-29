Кандидатов в президенты Беларуси вызывают в ЦИК

КИЕВ. 29 июля. УНН. Всех кандидатов в президенты Беларуси вызвали на завтра, 30 июля, в Центризбирком. Об этом сообщил на своей странице в Facebook кандидат Сергей Черечень, передает УНН.

“Завтра, в 8.55, всех кандидатов приглашают в ЦИК. Зачем? Узнаем завтра”, — написал он.

Как сообщает издание “Белапан”, Анна Канопацкая также получила приглашение и пойдет в ЦИК. Приглашен и Андрей Дмитриев — об этом сообщила руководитель его инициативной группы Татьяна Короткевич.

Причину вызова кандидатам в президенты не пояснили.

Что касается Светланы Тихановской, то, по словам представителя ее штаба Анны Красулиной, на данный момент кандидат не приняла решение, поскольку приглашения не получила.

“Был один звонок с городского номера, незадолго до 19.00, мы сразу не смогли ответить. Потом, увидев, что это номер Центризбиркома, перезвонили, но никто уже не отвечал. Поскольку приглашение пока не получено, и решения пока нет никакого. Возможно, приглашение придет по почте”, — предположила Красулина.

Добавим, что в президентских выборах участвуют пять кандидатов: Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Светлана Тихановская, Сергей Черечень и действующий глава государства Александр Лукашенко.

Напомним, что в Беларуси из-за пандемии решили уменьшить число наблюдателей за выборами.