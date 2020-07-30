В Совбезе Беларуси заявили, что задержанные россияне дают показания

КИЕВ. 30 июля. УНН. Задержанные в Беларуси россияне из ЧВК Вагнера в настоящее время дают показания в рамках следственных мероприятий. Об этом сообщил журналистам в четверг госсекретарь Совета безопасности Беларуси Андрей Равков, передаёт УНН со ссылкой на ТАСС.

"Дают показания", - сказал госсекретарь Совбеза.

Сообщается что Равков в четверг прибыл в Центризбирком, где проходит встреча с кандидатами в президенты Беларуси.

Как сообщал УНН, белорусское агентство БелТА 29 июля сообщило, что ночью под Минском задержали 32 наемника ЧВК Вагнера. Еще один боец был задержан на юге страны. Агентство указывало, что у них российское гражданство. Позже информацию подтвердили в КГБ Беларуси. Как отмечало БелТА, “боевики хотели дестабилизировать избирательную кампанию”.

Всего для этих целей в страну перебросили около 200 человек.

Имена части из задержанных в Беларуси числятся в украинской базе “Миротворец” как участники военного конфликта на Донбассе на стороне боевиков так называемых “народных республик”.