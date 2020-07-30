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Водители "скорых" должны получать 10-12 тыс. грн зарплаты - Степанов

Водители "скорых" должны получать 10-12 тыс. грн зарплаты - Степанов

Максим Степанов

КИЕВ. 30 июля. УНН. Водители бригад экстренной медицинской помощи должны получать заработную плату в размере 10-12 тыс грн. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Во время моего общения с водителями... работая с бригадой экстренной медицинской помощи на прошлой неделе - мы совместно пришли к выводу, что заработная плата, у них должна быть - это порядка 10-12 тысяч грн... Конечно, в следующем году мы закладываем такие цифры", - сказал Степанов.

По его словам, эта заработная плата позволит им жить и работать в экстренной медицинской помощи и не уходить с этой работы.

"В этом году. Поднятие оплаты экстренной медицинской помощи на 40%... должны пойти в первую очередь на повышение зарплат водителям. Потому что с 1 сентября мы поднимаем зарплату нашим медицинским работникам", - рассказал Степанов.

По его словам, сейчас водители "скорой", работая на полторы ставки, получают около 5500 грн.

Напомним, со слов Степанова, зарплата врача должна стартовать от 20-25 тыс. гривен.

Источник: УНН
Теги: зарплата, Минздрав, Максим Степанов, водитель
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