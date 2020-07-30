Минздрав планирует реформировать порядок экспертизы для установления инвалидности

КИЕВ. 30 июля. УНН. Министерство здравоохранения Украины работает над реформированием порядке экспертизы детей и взрослого населения Украины по вопросам установления инвалидности. Об этом во время брифинга заявила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак, передает корреспондент УНН.

"Министерство здравоохранения работает над реформирования порядком экспертизы детей и взрослого населения Украины по вопросам установления инвалидности... Экспертизу детей для предоставления статуса проводят врачебно-консультативные комиссии, оказывающие медицинскую помощь детям. Взрослому населению - медико-социальные экспертные комиссии. Согласно действующему постановлению Кабинета министров от декабря 2009 года №1317 "Вопросы медико-социальной экспертизы", экспертизу проводят лицам, обращающимся для установления инвалидности в направлении медучреждений после проведения диагностических, лечебных, реабилитационных мероприятий при наличии данных, подтверждающих стойкое нарушение функций организма", - рассказала Микичак.

Микичак отметила, что Минздрав еще в апреле рекомендовал для установления инвалидности комиссиям использовать норму постановления правительства об установлении группы инвалидности заочно.

Также она отметила, что Минздрав работает над тем, чтобы процесс установления инвалидности был прозрачным, доступным, упрощенным и не создавал помех для пациентов в получении соответствующей поддержки.

Напомним, правительство направило более 611 млн грн на компенсацию за жилье ветеранам войны на Донбассе.