Основная сессия ВНО: на "отлично" справились 447 абитуриентов из более 375 тысяч

КИЕВ. 30 июля. УНН. На основную сессию ВНО в этом году зарегистрировалось 379 493 человека, из них на "отлично" ее сдали 447 участников. Об этом шла речь во время пресс-брифинга МОН о предварительных результатах ВНО и начале вступительной кампании, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Так, в этом году, по сравнению с прошлым годом, существенно увеличилось количество "200-балльников".

"Количество лиц, набравших максимальный тестовый балл и которые получили оценку 200 баллов в этом году - 447, больше на 63%, чем в прошлом. Больше всего "отличников" по математике - 142 человека. На втором месте - английский язык, 84. Количество участников, которые получили высший балл по физике - 60, тогда как в прошлом их было всего 4. Кроме того, один из участников - ученик обычной сельской школы - набрал рекордное количество баллов по четырем предметам: украинский язык и литература - 200 баллов, математика - 200 баллов, английский язык - 199 баллов, физика - 196 баллов", - сообщил и.о. министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

Отмечается, что все тестирования состоялись без существенных нарушений с соблюдением правил эпидемиологической безопасности.

Участники могли сдать тесты из четырех учебных предметов, среди которых два обязательных: украинский язык и литература и история Украины или математика, а два - на выбор. Для выбора были предложены: биология, география, физика, химия, английский, испанский, немецкий, французский языки.

Всего было проведено 913995 тестов - это 74,5% от запланированного количества.

"Традиционно самыми популярными учебными предметами стали украинский язык и литература, история Украины и математика. Также в этом году участники активно выбирали географию, английский язык и биологию. Меньше всего зарегистрированных было по физике, химии, английскому, немецкому и французскому языках", - отметил Шкарлет.

Напомним, что регистрация е-кабинетов для подачи заявлений на поступление в вузы начнется 1 августа.