На Донбассе продолжают стрелять: ВСУ не отвечают

КИЕВ. 30 июля. УНН. С начала вступления в силу режима прекращения огня в зоне боевых действий на Донбассе среди бойцов ВСУ потерь не было. Но выстрелы в сторону украинских позиций продолжаются. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, за последние сутки в сторону украинских позиций зафиксирован один выстрел из подствольного гранатомета около Новолуганского.

"Этот выстрел носил провокационный характер и был неприцельным, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали", - говорится в сообщении.

С начала четверга украинских бойцов обстреляли из подствольных гранатометов в Новотошковском. Огонь в данном случае также не открывался.

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Напомним, что с полуночи 27 июля на Донбассе вступил в силу приказ о прекращении огня. Командующий ООС сообщил, что в первый час после перемирия боевики атаковали позиции украинских защитников.

Наблюдатели ОБСЕ за это время зафиксировали 111 нарушений режима тишины на Донбассе.

Вчера, Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак доложил президенту Владимиру Зеленскому о перемирии.

Сказал, что случаи его нарушения не имеют системного характера.

Также напомним, ранее Хомчак заявил, что в случае нарушения условий тишины, украинская армия сможет дать отпор.

Однако, по словам ветерана АТО Валерия Прозапаса, "генерал лукавит".

"Как например солдаты со стрелковым оружием на ВОПе смогут дать отпор минометному обстрелу - если у них не будет разведки, а не будет БПЛА, не будет времени получить "разрешение" согласно подписанной бумажке, нечем будет в конце концов?", - написал он.

Заметим, что запрет на разведку, использование БПЛА и огонь предусмотрено договоренностями ТКГ в Минске.