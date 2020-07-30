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ООС: с начала суток зафиксировано два обстрела со стороны боевиков

ООС: с начала суток зафиксировано два обстрела со стороны боевиков

КИЕВ. 30 июля. УНН. С начала суток, по состоянию на 12:00, было зафиксировано два факта нарушения "режима прекращения огня". Об этом во время брифинга сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины капитан Михаил Шаравара, передает корреспондент УНН.

"По состоянию на 12:00 30 июля оккупационными войсками было совершено два обстрела на Луганском направлении. В частности, вблизи Новотошковского противник применил подствольный гранатомет и стрелковое оружие, также вблизи Орехового оккупанты задействовали стрелковое вооружение", - сообщил Шаравара.

Он добавил, что ответный огонь не открывался. Боевых потерь нет.

Ранее в УНН сообщалось, что с начала текущих суток боевики осуществили обстрел вблизи Новотошковского.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, боевики, ООС
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