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МИД: всех задержанных "вагнеровцев" в Беларуси считают россиянами
МИД: всех задержанных "вагнеровцев" в Беларуси считают россиянами
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Новости: Политика
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Украина и Беларусь договорились об усилении пограничного режима

Украина и Беларусь договорились об усилении пограничного режима

КИЕВ. 30 июля. УНН. В связи с задержанием боевиков ЧВК "Вагнера" под Минском Украина и Беларусь усилят пограничный режим обеих стран. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИДа Беларуси, передает УНН.

"Принимая во внимание указанный настораживающий факт, а также проведение в данный момент в Беларуси избирательной кампании, с украинской стороной достигнута договоренность об активизации взаимодействия между пограничными ведомствами и усилении пограничного режима с целью недопущения дестабилизации обстановки в обеих странах", - заявили в МИДе Беларуси.

Напомним, 29 июля в Минске задержали 32 наемников ЧВК "Вагнера". Еще один боец был задержан на юге страны. В Беларуси подтвердили, что часть задержанных участвовали в боях на оккупированной территории Донбасса и сообщили, что наемники дают показания.

В МИДе Украины отреагировали на задержание "вагнеровцев" в Беларуси, официальной реакции Москвы все еще нет.

Источник: УНН
Теги: граница, Украина, Беларусь, ЧВК Вагнера
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