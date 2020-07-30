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Зеленский надеется, что "адаптивный карантин" поможет побороть пандемию в Украине

Зеленский надеется, что "адаптивный карантин" поможет побороть пандемию в Украине

Владимир Зеленский

КИЕВ. 30 июля. УНН. "Адаптивный карантин" может стать более действенным для контроля распространения коронавирусной инфекции в стране. Об этом сообщили во время традиционной селекторного совещания под председательством Президента Украины Владимира Зеленского, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

"Надеюсь, что "адаптивный карантин" действительно будет более действенным, когда мы сможем подбирать соответствующие меры контроля в отношении каждого населенного пункта. Главное - максимальная локализация распространения инфекции. Мы должны избежать пиковых нагрузок", - сказал Зеленский.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что сейчас финализируется согласование сотрудничества с правоохранительными органами, которые будут помогать внедрять эпидемиологический контроль по правилам адаптивного карантина.

"Надеюсь, что это будет наиболее эффективным способом", - отметил глава правительства.

Напомним, правительство продолжило до 31 августа адаптивный карантин с изменениями - теперь регионы Украины будут делиться на "зоны", в зависимости от четырех основных показателей по заболеваемости COVID-19.

Источник: УНН
Теги: Коронавирус, карантин, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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