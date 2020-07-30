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Продажа тюрем должна начаться уже этим летом - Малюська

Продажа тюрем должна начаться уже этим летом - Малюська

КИЕВ. 30 июля. УНН. Министерство юстиции планирует уже этим летом запустить продажи замороженных и освобожденных тюрем. Продажа будет осуществляться на открытых электронных аукционах через систему "Prozorro.Продажи". Об этом сообщил Министр юстиции Украины Денис Малюська, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"После поступления средств от продажи начнем проектирование и новое строительство в городах, где местные власти выделили земельный участок или у нас есть свободная земля в пользование. Прежде всего, это Львов и Киев. К сожалению, парламент не поддержал законопроект, которым устанавливался понятный механизм распределения средств, вырученных от продажи. Поэтому сейчас мы вынуждены адаптироваться к существующим механизмам продажи, которые оставляют желать лучшего и несколько затягивают процесс бюрократическими формальностями", - отметил глава ведомства.

Ранее УНН писал, что Минюст начал продавать "подарочные сертификаты" в VIP-камеры в СИЗО.

Источник: УНН
Теги: Украина, тюрьма, Минюст, продажа, Денис Малюська
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