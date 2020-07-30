Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию в ТКГ

КИЕВ. 30 июля. УНН. Первый президент Украины Леонид Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины. Об этом заявил Кравчук в видеообращении, которое обнародовал Офис Президента, передает УНН.

"Я уже в своей жизни что-то видел и прошел, можно было бы и отдыхать. Но время для отдыха не пришло. Я принял решение, если я смогу, а я хочу этого, что-то сделать, чтобы ускорить мир на Донбассе. Я буду делать это до последнего вздоха. Вот почему я и согласился", - сообщил Кравчук.

Напомним, первого президента Украины Леонида Кравчука пригласили сегодня в 11:30 в Офис Президента по поводу его назначения его в ТКГ.

Ранее Кравчук высказывал мнение, что выборы на оккупированных территориях Донбасса не могут проводиться, если там нет украинской власти.

Также напомним, накануне Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность второму Президенту Украины Леониду Кучме за его работу во главе украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ). Кучма вышел из ТКГ.