Украина успешно провела расчеты по 12-летним еврооблигациям на 2 млрд долларов

КИЕВ. 30 июля. УНН. Украина объявила об успешном проведении расчетов по новым 12-летним еврооблигациям на сумму 2 млрд долларов США и завершила обмен еврооблигаций, которые нужно погасить в 2021 и 2022 годах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов.

"30 июля Украина объявила об успешном проведении расчетов по новым облигациям внешних государственных займов (еврооблигациям) на сумму 2 млрд долларов США, с процентной ставкой 7,253% и с погашением в 2033 году (далее - "облигации"), а также о завершении обмена еврооблигаций, номинированных в долларах США, с процентной ставкой 7,75% и погашением в 2021 году и еврооблигаций, номинированных в долларах США, с процентной ставкой 7,75% и погашением в 2022 году. Облигации находятся в листинге на бирже Euronext Dublin", - говорится в сообщении.

Указано, что в результате завершения обмена еврооблигаций, их общая сумма с процентной ставкой 7,75% и погашением в 2021 году в обращении составляет 974 млн 146 тыс. долларов США, а общая сумма еврооблигаций, номинированных в долларах США, с процентной ставкой 7,75% и погашением в 2022 году в обращении - 1 млрд 13 млн 354 000 тыс. долларов США.

Отмечается, что эта транзакция позволила Украине продлить средний срок до погашения и способствовала обеспечению равномерности графика погашения государственного долга.

"2020 - это год, полный вызовов для развивающихся стран, поскольку все они вынуждены финансировать гораздо больший дефицит государственного бюджета, чем это изначально предполагалось. Несмотря на это, нам удалось не только вернуться на рынки после того, как мы обеспечили достаточное количество льготного финансирования для покрытия дефицита госбюджета, но и проактивно уменьшить объем погашений внешнего долга для уменьшения рисков рефинансирования в ближайшие годы. Мы планируем продолжать реализацию нашей Среднесрочной стратегии управления государственным долгом, ключевым элементом которой является проактивный подход к управлению государственным долгом", - сказал правительственный уполномоченный по управлению государственным долгом Юрий Буца.

Сообщается, что инвесторская база всей транзакции преимущественно состоит из фондов, управляющих активами (81%), хедж-фондов (13%), банков (4%) и пенсионных и страховых фондов (2%).

"Наибольший спрос был со стороны инвесторов из США, Великобритании и стран Европейского Союза, которые приобрели большую часть нового выпуска и приняли участие в сделке по обмену еврооблигаций - их доли составили 48%, 38% и 13% соответственно. Сумма заявок на приобретение ценных бумаг и участие в предложении обмена на пике достигла 7 млрд долларов США от более 200 инвесторов со всего мира", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, Минфин подтвердил, что Украина выпустила 12-летние облигации на 2 млрд долларов.