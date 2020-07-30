В Кремле ответили на возможную экстрадицию "вагнеровцев" из Беларуси в Украину

КИЕВ. 30 июля. УНН. Россия "не признает украинское гражданство" задержанных в Беларуси наемников ЧВК "Вагнера". Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на "Коммерсантъ".

"Мы не признаем их украинского гражданства. Они граждане России", — сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о реакции российской стороны в случае возможной экстрадиции задержанных на Украину.

По словам пресс-секретаря Путина, заявлений об участии задержанных в Беларуси россиян в боях на Донбассе не было.

"Белорусские СМИ — это не первоисточник. Белорусская сторона не может быть обезличенной. Я вам ссылался на конкретные заявления конкретных лиц, которые были сделаны вчера и сегодня. Среди этих заявлений того, о чем вы говорите, не было", — уточнил он.

Напомним, 29 июля в Минске задержали 32 наемников ЧВК "Вагнера". Еще один боец был задержан на юге страны. В Беларуси подтвердили, что часть задержанных участвовали в боях на оккупированной территории Донбасса и сообщили, что наемники дают показания.

В МИД Украины отреагировали на задержание "вагнеровцев" в Беларуси, официальной реакции Москвы все еще нет.

Как сообщал УНН, Служба безопасности Украины будет обращаться с запросом об экстрадиции задержанных в Беларуси наемников частной военной компании "Вагнера".

Также УНН в департаменте консульской службы МИДа Украины уточнили, что все наемники ЧПК "Вагнера", которые накануне были задержаны на территории Республики Беларусь, въехали в страну по российским паспортам, а следовательно - считаются исключительно гражданами РФ.