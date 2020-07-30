Нардеп отметила прогресс в решении энергического кризиса

КИЕВ. 30 июля. УНН. Кризис в украинской энергетике продолжается, но "свет в конце тоннеля" все же есть. Об этом в своем Facebook написала член энергетического комитета ВР, народный депутат Виктория Гриб, передает УНН.

В качестве примера Гриб рассказала о возобновлении работы крупнейшего украинского шахтоуправления "Добропольеуголь".

Также, нардеп напомнила о недавно принятом законе о снижении "зеленых" тарифов (№3658).

Задолженность по зарплатам шахтерам хоть и частично, но погашена, добавила Гриб.

Все это - результаты системной работы Антикризисного энергетического штаба под руководством Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, пишет нардеп.

"Кроме того, большой вклад в нормализацию ситуации на энергетическом рынке делает и.о. министра энергетики Ольга Буславец.

Власть показала, что может слышать бизнес и оперативно реагировать на кризисные ситуации. Это хороший сигнал для всех участников рынка", - добавила она.

В то же время, план по преодолению кризиса в энергетике, разработанный антикризисным штабом, выполняют не все. Речь идет о государственных компаниях "Центрэнерго" и "Энергоатом". Гриб констатирует, что несмотря на рекомендации Кабмина всем ТЭС перейти на потребление угля, "Центрэнерго" продолжает покупать более дорогой газ.

"Такое поведение руководства энергетических госкомпаний ставит под угрозу выполнение Антикризисного плана. Этот документ составлен таким образом, что все его части взаимосвязаны. Если не выполнить хотя бы один пункт Плана, вывести энергетику из системного кризиса не получится", - говорит она, отмечая, что действия "Центрэнерго" и "Энергоатома" могут создать угрозу энергетической безопасности Украины.

Мотивы антигосударственной позиции обеих компаний изучает сегодня специальная инициативная группа, пишет нардеп. В ее состав вошли народные депутаты, эксперты и ряд представителей энергорынка.

В ближайших планах - создать соответствующую ВСК в ВР.

"Независимо от того, как проголосует парламент, работа Группы будет продолжаться до тех пор, пока мы не передадим все собранные материалы в правоохранительные и антикоррупционные органы", - добавила Гриб.

Напомним, и.о. министра энергетики Буславец рассказала о 100 днях руководства Минэнерго.