Украина будет настаивать на экстрадиции боевиков ПВК Вагнера, задержанных в Беларуси - ОП

КИЕВ. 30 июля. УНН. Украинская сторона обратится в Республику Беларусь с ходатайством об экстрадиции боевиков российской частной военной компании Вагнера, подозреваемых в военных преступлениях на территории Донбасса, с соблюдением всех предусмотренных процедур. Об этом говорится в сообщении Офиса Президента, передает УНН.

В Офисе отметили, что белорусские власти обнародовали список из 33 человек, задержанных в Республике Беларусь 29 июля 2020 года.

"Украина будет настаивать на экстрадиции всех лиц, причастных к военным преступлениям на временно оккупированной территории и в отношении которых Служба безопасности Украины собрала достаточно доказательств.

Все мировое сообщество крайне негативно относится к преступлениям против мира и безопасности человечества, поэтому действия указанных лиц должны быть тщательно и должным образом расследованы, а виновные - наказаны", - говорится в сообщении.

В Офисе также добавили, что сейчас идут консультации с белорусской стороной.

Как сообщал УНН, Служба безопасности Украины выступает за экстрадицию в Украину боевиков ЧВК "Вагнер", задержанных в Минске.

Напомним, белорусское агентство БЕЛТА 29 июля сообщило, что ночью под Минском задержали 32 наемников ЧВК "Вагнера". Еще один боец был задержан на юге страны. Агентство указывало, что у них было российское гражданство. Позже информацию подтвердили в КГБ Беларуси. Как отмечало БелТА, "боевики хотели дестабилизировать избирательную кампанию". Всего для этих целей в страну перебросили около 200 человек.

Стоит отметить, имена многих задержанных в Беларуси 33 боевиков частной военной компании "Вагнера" есть в списке сайта "Миротворец". Большинство из них, по данным сайта, воевали на оккупированной части Донбасса.