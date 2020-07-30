Зеленский принял верительные грамоты у послов из пяти стран

КИЕВ. 30 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский принял верительные грамоты у послов Дании, Афганистана, Литвы, Черногории и Саудовской Аравии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Президент Украины Владимир Зеленский принял верительные грамоты у посла Королевства Дания Оле Егберга Миккельсена, посла Исламской Республики Афганистан Вали Монавара, посла Литовской Республики Вальдемараса Сарапинаса, посла Черногории Драгицы Понорац и посла Королевства Саудовская Аравия Мухаммада аль-Мусгера", - говорится в сообщении.

Указано, что Владимир Зеленский поблагодарил датскую сторону за твердую поддержку Украины, в частности за недавно переданную спасательную технику для преодоления последствий наводнений в западных областях нашей страны.

Также отмечается, что Президент выразил благодарность афганской стороне за конструктивную позицию в рамках международной группы по координации помощи жертвам катастрофы украинского самолета рейса PS752.

Кроме того, Владимир Зеленский поблагодарил посла Литвы за твердую и последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и весомую практическую помощь на направлении европейской и евроатлантической интеграции Украины.

"Кроме того, Владимир Зеленский выразил готовность развивать политические контакты с Королевством Саудовская Аравия и подчеркнул заинтересованность украинской стороны в расширении сотрудничества в торгово-экономической, сельскохозяйственной и военно-технической сферах, а также в области самолетостроения", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что Президент пригласил Короля Саудовской Аравии посетить Украину с первым официальным визитом и поблагодарил за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и выразил надежду, что официальный Эр-Рияд сможет способствовать защите прав и свобод крымских татар, которые находятся в тяжелых условиях оккупации в Крыму.

Напомним, Украина открыла новое здание посольства в Польше.