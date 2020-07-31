Помпео заявил, что у президента США поддерживают идею увеличения летальной помощи Украине

КИЕВ. 31 июля. УНН. Государственный секретарь США Майк Помпео поддерживает увеличение летальной помощи Украине. Об этом он заявил в ходе показаний в сенатском Комитете по международным отношениям, сообщает “Голос Америки”, передает УНН.

“Администрация США действительно поддерживает увеличение летальной помощи”, — сказал Помпео, отвечая на заданный ему вопрос о летальной помощи Украине.

Ранее, во время выступления, Помпео заявил, что Россия является дестабилизирующей силой на международной арене, а администрации Трампа совершает шаги по противодействию ей.

“Эта администрация предприняла шаги для защиты наших интересов и друзей. Мы обнародовали Крымскую декларацию, мы предоставили Украине летальное военное оборудование. Мы наложили санкции на более 360 российских целей всего, от нарушений прав человека, к поддержке Россией убийственного режима Асада, к использованию наемников и ставленников во всем мире”, — подчеркнул Помпео.

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17 июня Посольство США в Украине сообщило, что Вашингтон передал Киеву военное оборудование в рамках сотрудничества в сфере безопасности более чем 60 млн долларов, в том числе, рации, боеприпасы и противотанковые ракеты Javelin.

Государственный департамент США согласовал продажу новой партии “джавелинов” Украине в начале октября 2019 года. Тогда речь шла про 150 ракет и 10 пусковых установок для них на сумму свыше 39 млн долларов.