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Катастрофа лайнера МАУ: Иран согласился на выплату компенсаций

Катастрофа лайнера МАУ: Иран согласился на выплату компенсаций

Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави во время пресс-конференции, 30 июля

КИЕВ. 31 июля. УНН. Исламская Республика Иран согласилась выплатить компенсации за сбитие самолета МАУ около Тегерана 8 января 2020 года. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави во время пресс-конференции 30 июля, сообщает IRNA, передает УНН.

“Иран согласился выплатить компенсацию за самолет, но это занимает много времени и имеет различные технические и юридические аспекты. Многие пассажиры этого самолета были нашими соотечественниками, но на борту находились также граждане Украины, и переговоры по этому вопросу продолжаются”, — говорится в сообщении.

Мусави напомнил, что Иран взял на себя ответственность за сбивание самолета МАУ, поэтому иранская сторона пытается способствовать восстановлению справедливости.

Напомним, накануне в Киеве завершились переговоры Афганистана, Великобритании, Канады, Швеции и Украины с представителями Исламской Республики Иран по авиакатастрофе рейса PS752 под Тегераном.

Напомним, рейс PS752 “Тегеран-Киев” (самолет Boeing 737-800) “Международных авиалиний Украины” потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января рано утром. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.

Иранские войска 11 января заявила, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за “враждебную цель”, а именно — за крылатую ракету, уточнили они. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.

Источник: УНН
Теги: Украина, авиакатастрофа, МАУ, Иран, компенсация
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