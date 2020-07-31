Катастрофа лайнера МАУ: Иран согласился на выплату компенсаций

КИЕВ. 31 июля. УНН. Исламская Республика Иран согласилась выплатить компенсации за сбитие самолета МАУ около Тегерана 8 января 2020 года. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави во время пресс-конференции 30 июля, сообщает IRNA, передает УНН.

“Иран согласился выплатить компенсацию за самолет, но это занимает много времени и имеет различные технические и юридические аспекты. Многие пассажиры этого самолета были нашими соотечественниками, но на борту находились также граждане Украины, и переговоры по этому вопросу продолжаются”, — говорится в сообщении.

Мусави напомнил, что Иран взял на себя ответственность за сбивание самолета МАУ, поэтому иранская сторона пытается способствовать восстановлению справедливости.

Напомним, накануне в Киеве завершились переговоры Афганистана, Великобритании, Канады, Швеции и Украины с представителями Исламской Республики Иран по авиакатастрофе рейса PS752 под Тегераном.