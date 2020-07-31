В Сенате США предложили ежегодно выделять Украине 300 млн долларов на военную помощь

КИЕВ. 31 июля. УНН. Члены комитета Сената США по иностранным делам от Республиканской и Демократической партий представили законопроект, согласно которому Украине ежегодно будет выделена военная помощь в размере 300 млн долларов. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters, передает УНН.

Согласно его информации, законопроект был представлен председателем комитета Джеймсом Ришем (республиканец от штата Айдахо) и старшим демократом Робертом Менендесом (от штата Нью-Джерси), к которым присоединились сенаторы-демократы Крис Мерфи (штат Коннектикут) и Джин Шахин (штат Нью- Гемпшир), а также республиканцы Роб Портман (штат Огайо) и Джон Баррассо (штат Вайоминг).

Законопроект предусматривает выделение в 4 млн долларов на подготовку украинских военнослужащих. Министерство обороны США и Госдепартамент, указывает Reuters, должны будут доложить о расходах и потребности украинских вооруженных сил, а также подготовить план по оказанию помощи в сфере обеспечения безопасности этого государства. Законопроект также предлагает американским властям назначить спецпредставителя США по Украине.

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Ранее госсекретарь США Майкл Помпео на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, посвященных бюджетному запросу Госдепартамента на 2021 финансовый год, заявил, что американское внешнеполитическое ведомство рассчитывает назначить нового человека на должность спецпредставителя США по Украине, которую до своей отставки в сентябре 2019 года занимал Курт Волкер.

Помпео также заявил, что исполнительная ветвь власти поддерживает предложение законодателей увеличить объем помощи Украине, направленной на поставки вооружений. Сенат США ранее одобрил свою версию проекта оборонного бюджета на следующий финансовый год (начинается в стране с 1 октября). Согласно этому документу, Украина может получить 250 млн долларов.

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Свою версию проекта оборонного бюджета одобрила и Палата представителей. Теперь обе версии должны быть согласованы комиссией из представителей обеих палат. После этого конгрессмены и сенаторы снова должны будут проголосовать за согласованный документ. Итоговый проект бюджета будет направлен главе государства на подпись.