НБУ спрогнозировал перечень отраслей с наибольшими перспективами роста после коронакризиса

КИЕВ. 31 июля. УНН. После коронакризиса новые стимулы для развития получает IT-сектор и внутренний туризм. Меньше всего пострадало от карантинных ограничений сельское хозяйство. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"Наиболее пострадавшие от карантина отрасли, в частности сфера услуг, торговля и транспорт - частично восстановятся уже в III квартале. Однако из-за низкого спроса они еще долго не вернутся к докризисному уровню", - говорится в сообщении.

По информации НБУ, восстановление в экспортных отраслях, в частности металлургии, состоится вместе с ростом мирового спроса уже в следующем году. Сельское хозяйство, ожидаемо, будет среди видов экономической деятельности, которые меньше всего пострадают именно от карантинных ограничений, однако в этом году ожидаются несколько меньшие объемы урожая через более худшие погодные условия.

"Новые стимулы для развития получает IT-сектор, в частности - в части проектов по организации удаленной работы, а также внутренний туризм", - добавили в сообщении.

Напомним, по информации НБУ, украинская экономика упадет на 6% в 2020 году, однако в последующие годы вернется к росту на уровне около 4%.