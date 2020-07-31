Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,69 0,0016  EUR: 32,47 0,0157 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
МИД: всех задержанных "вагнеровцев" в Беларуси считают россиянами
МИД: всех задержанных "вагнеровцев" в Беларуси считают россиянами
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку Архив
16320

НБУ спрогнозировал перечень отраслей с наибольшими перспективами роста после коронакризиса

НБУ спрогнозировал перечень отраслей с наибольшими перспективами роста после коронакризиса

КИЕВ. 31 июля. УНН. После коронакризиса новые стимулы для развития получает IT-сектор и внутренний туризм. Меньше всего пострадало от карантинных ограничений сельское хозяйство. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"Наиболее пострадавшие от карантина отрасли, в частности сфера услуг, торговля и транспорт - частично восстановятся уже в III квартале. Однако из-за низкого спроса они еще долго не вернутся к докризисному уровню", - говорится в сообщении.

По информации НБУ, восстановление в экспортных отраслях, в частности металлургии, состоится вместе с ростом мирового спроса уже в следующем году. Сельское хозяйство, ожидаемо, будет среди видов экономической деятельности, которые меньше всего пострадают именно от карантинных ограничений, однако в этом году ожидаются несколько меньшие объемы урожая через более худшие погодные условия.

"Новые стимулы для развития получает IT-сектор, в частности - в части проектов по организации удаленной работы, а также внутренний туризм", - добавили в сообщении.

Напомним, по информации НБУ, украинская экономика упадет на 6% в 2020 году, однако в последующие годы вернется к росту на уровне около 4%.

Источник: УНН
Теги: НБУ, экономика, прогнозы, туризм
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.