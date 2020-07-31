Степанов рассказал, в каких случаях выезжает "скорая" в Украине и в мире

КИЕВ. 31 июля. УНН. В Украине "экстренка" выезжает "по любому случаю", когда ее запрашивают люди, которые чувствуют угрозу своему здоровью, тогда как в других странах - если болезнь угрожает жизни. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Мы знаем, что у нас в стране "экстренка" выезжает по любому вызову, когда мы туда звоним. Если мы сравним, как это происходит в других странах, то там ситуация немного иная. Например, в Италии экстренная медицинская помощь приедет исключительно в случаях, несущих угрозу жизни. В той же Германии приедет к вам только в том случае, если болезнь будет угрожать вашей жизни. Как вы знаете, в нашей стране этот перечень гораздо шире. Это, кроме таких, скажем, критических - неотложных состояний, мы вызываем экстренную медицинскую помощь, когда мы действительно в этом нуждаемся, когда мы чувствуем угрозу нашему здоровью - критическую угрозу...", - сказал Максим Степанов.

Согласно данным презентации, "скорая" в Украине приезжает, если человек потерял сознание, есть судороги, расстройства дыхания, боль в груди, тошнота с головной болью, температура выше 39 градусов, отравления, нарушения течения беременности, анафилактические реакции, укусы змей или пауков, травмы и тому подобное.

Он отметил, что хотя за рубежом и работают в других условиях, но уровень заработных плат всех медицинских работников выше. Так, если в Украине средняя заработная плата врача составляет около 200 долларов США, то даже в Беларуси около 339, а в Эстонии 2100. При этом, в США 14500 долларов.

"Конечно, на это влияет, в том числе, финансирование - каким образом мы финансируем нашу медицину в целом, и в том числе и экстренную медицинскую помощь. Если в странах Европы этот показатель составляет от 6,5 до 12% ВВП, то в нашей стране он около 3%", - добавил Максим Степанов.

Напомним, за прошлый год в Украине "скорую" вызвали около 7 млн раз.