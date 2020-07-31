Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,69 0,0016  EUR: 32,47 0,0157 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
МИД: всех задержанных "вагнеровцев" в Беларуси считают россиянами
МИД: всех задержанных "вагнеровцев" в Беларуси считают россиянами
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку Архив
9015

Минюст заработал на платных камерах в СИЗО уже около 379 тыс. гривен

Минюст заработал на платных камерах в СИЗО уже около 379 тыс. гривен

КИЕВ. 31 июля. УНН. От экспериментального проекта по платным камерам в СИЗО по Украине уже заработали почти 379 тысяч гривен: лидером остается Киевское СИЗО. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минюста.

"Экспериментальный проект по внедрению платных камер в СИЗО успешно работает. По состоянию на 29 июля мы уже получили почти 379 тысяч грн за пользование такими камерами. Самым успешным остается Киевский следственный изолятор, который заработал 284 тысяч грн", - говорится в сообщении.

В Минюсте напомнили, что в Киевском СИЗО за полученные от эксперимента средства уже отремонтировано три бесплатные камеры.

Как сообщалось в УНН ранее, Министерство юстиции Украины ввело новую услугу - можно оплатить заранее за пользование платными камерами в СИЗО.

Источник: УНН
Теги: СИЗО, деньги, Минюст, доходы
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.