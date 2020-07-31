Украина получила от Беларуси список из задержанных "вагнеровцев" - Кулеба

КИЕВ. 31 июля. УНН. Накануне украинский поверенный в Беларуси получил список всех задержанных под Минском боевиков. Об этом сегодня на брифинге заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.

"Вчера временный поверенный в делах Украины в республике Беларусь был приглашен в МИД этой страны, состоялась его встреча с министром иностранных дел Владимиром Макеем. Разговор был нормальный, в адрес Украины каких-либо обвинений не звучало, список задержанных граждан мы получили, и МИД Беларуси обратился к нам с просьбой передать указанный документ компетентным органам Украины для проверки на предмет совершения данными лицами преступлений в нашем государстве и участия в военных действиях", - сказал Кулеба.

По его словам, вопрос не только в том, сколько там украинцев и кто они, вопрос еще и в том, кто из участников этого списка участвовал в вооруженных действиях на стороне оккупационных сил НЗФ и причастны ли они к совершению тех или иных преступлений.

"Мы только вчера получили полный список граждан, которые были задержаны, и сразу передали его украинским компетентным органам для изучения... По количеству граждан Украины, то я могу сейчас сказать, что их семеро. Но мы должны проверить весь список", - заявил министр.

Как сообщалось ранее в УНН, в Беларуси сообщили о деталях усиление контроля на границе с Украиной.

Напомним, 29 июля в Минске задержали 32 наемников ЧВК "Вагнера". Еще один боец был задержан на юге страны. В Беларуси подтвердили, что часть задержанных принимала участие в боях на оккупированной территории Донбасса и сообщили, что наемники дают показания.