Кулеба о "нормандской" встрече: все в руках российской стороны

КИЕВ. 31 июля. УНН. Украина приложила максимальные усилия для выполнения договоренностей встречи лидеров "нормандской четверки" в Париже и заинтересована в следующей встрече - теперь все зависит от России. Об этом сегодня на брифинге заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.

"Что касается "нормандского формата", то за последний месяц беспрецедентно, я думаю, для последних нескольких лет, я думаю, была активность в "нормандском формате": и на уровне министров мы много коммуницировали друг с другом, хотя так и не провели совместного четырехстороннего разговора из-за позиции Российской Федерации", - сказал Кулеба.

По его словам, в то же время, дипломатическая закулисная коммуникация происходила. Очень активно работали внешнеполитические советники лидеров "нормандского формата". Важным результатом этой совместной работы стало решение о прекращении огня, принятое 22 июля в ТКГ.

"Теперь все в руках российской стороны. Украина приняла и принимает все меры для соблюдения выполнения достигнутой договоренности. Если Россия также будет придерживаться того, о чем договорились, то прекращение огня будет постоянным, оно позволит перейти к выполнению других пунктов, по которым лидеры договорились на саммите в Париже, и, соответственно, прогресс по этим вопросам позволит организовать их встречу в Берлине", - пояснил министр.

Украина заинтересована в этой встречей и активно работает над ее реализацией, добавил он.

Как сообщалось ранее в УНН, Зеленский действует по одному из пяти планов о перемирии на Донбассе - СНБО.