Кулеба отреагировал на скандальное интервью посла Венгрии

КИЕВ. 31 июля. УНН. Будет очень обидно, если недавнее интервью посла Венгрии в Украине свидетельствует об изменениях позиции венгерской стороны в переговорах с Украиной. Об этом сегодня на брифинге заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.

"Что касается Венгрии - нас удивило интервью венгерского посла в Киеве. Мы сейчас изучаем, что стоит за этим интервью, потому что то, о чем мы договаривались с моим коллегой Петером Сиярто, к которому я отношусь с высоким уважением, которого я знаю как человека слова, - это провести три заседания и согласовать текст совместного меморандума Президента Зеленского и премьер-министра (Виктора - ред.) Орбана", - сказал министр.



Он отметил, что два таких заседания состоялись: по вопросам экономического сотрудничества между странами, а также по вопросам национальных меньшинств, оставалось только провести заседание группы по вопросам образования.



Оно могло произойти, но, пояснил дипломат, осложнение возникло с тем, что венгерская сторона ввела ограничения въезда граждан Украины в связи с пандемией коронавируса. Тогда Будапешт предложил перенести заседание на сентябрь этого года.

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"Мы исходим из того, что мы все еще движемся по той логике, которую мы согласовали. Мы настроены успешно завершить этот процесс. И мне будет очень обидно, если интервью посла Венгрии свидетельствует об изменениях позиции венгерской стороны и о попытке "перенастроить" переговорный процесс. Но мы не делаем поспешных выводов. Мой заместитель министра активно занимается этим вопросом, выясняя то, что происходит, и какова динамика процесса", - заявил Кулеба.



Отметим, на этой неделе в своем интервью посол Иштван Ийдярто заявил, что Венгрия будет сохранять вето на заседаниях комиссии Украина-НАТО на уровне министров из-за трех реформ, которые есть в Украине. Интервью вызвало возмущение в украинском МИД.

Напомним, Венгрия с сентября 2017 года ветирует все решения в НАТО, касающиеся углубления сотрудничества с Украиной, а также блокирует диалог на политическом уровне. Она так и не сняла свое вето на встрече комиссии Украина-НАТО на уровне министров и выше, несмотря на предоставление Украине статуса партнера расширенных возможностей.

Венгрия ждет решения вопросов, связанных с образованием венгерского меньшинства.

Добавим, что накануне вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявляла о "хороших шансах на конструктив" с Венгрией по возобновлению заседаний Украина-НАТО.