Зеленский подписал изменения в закон о полном общем среднем образовании

КИЕВ. 31 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект об изменениях в ЗУ "О среднем образовании" относительно расширения возможностей для трансформации образовательной сети. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Президент Владимир Зеленский подписал закон №764-IX" О внесении изменений в пункт 3 раздела X "Переходные и заключительные положения" Закона Украины "О среднем образовании" относительно расширения возможностей для трансформации образовательной сети", - говорится в сообщении.

Отмечается, что указанные изменения обеспечивают возможность более широкого выбора типов учреждений общего среднего образования, в которые учредители смогут трансформировать санаторные школы-интернаты, а также возможность ликвидации этих школ.

"Это поможет органам местного самоуправления сформировать образовательную сеть в соответствии с потребностями общества и обеспечить право каждого на образование. Таким образом, создается основа для постепенного реформирования таких институтов с учетом интересов всех участников образовательного процесса", - говорится в сообщении.

Добавим, что этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Напомним, как сообщил глава парламентского комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак, скандальный законопроект народного депутата Украины от фракции "Слуга народа" Максима Бужанского не будет рассматриваться в сессионном зале Верховной Рады. И если его не примут до 1 сентября, в нем нет смысла.