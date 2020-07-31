ООС: с начала суток на Донбассе не зафиксировано ни одного вражеского обстрела

КИЕВ. 31 июля. УНН. С начала текущих суток в зоне проведения операции объединенных сил не зафиксировано ни одного вражеского обстрела, подразделения ВСУ полностью контролируют ситуацию. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Минобороны полковник Максим Праута, передает УНН.

"С начала текущих суток до полудня обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано. Подразделения ВСУ и других составляющих сил обороны, соблюдая условия прекращения огня, полностью контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и продолжают выполнять задачи по назначению, находясь наготове к адекватному реагированию на любые коварные и провокационные действия противника", - подчеркнул Праута.

Напомним, с начала недели в результате резкого ухудшения состояния здоровья умерло трое военнослужащих.