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Экономист о "Динамо" и Суркисах: олигархическая система управления клубом остается в силе

Экономист о "Динамо" и Суркисах: олигархическая система управления клубом остается в силе

Сергей Фурса

КИЕВ. 31 июля. УНН. Назначение бывшего тренера ФК "Шахтер" Мирчи Луческу главным тренером "Динамо" — это очередное решение хаотической системы управления клубом имени Суркисов, которое ничего не даст команде в долгосрочной перспективе. Такое мнение на своей странице в Facebook высказал экономист, инвестиционный банкир Сергей Фурса, передает УНН.

Эксперт считает, что прежде, чем принимать такое скандальное решение, Суркису стоило бы учесть мнение фанатов клуба.

"Ведь вопрос не только в фамилии тренера, на которого у многих болельщиков "Динамо" аллергия, и это надо было бы принимать во внимание президенту клуба. Вопрос в том, что это означает, что остается в силе вся работа системы "Динамо", классического примера олигархического менеджмента, неэффективного и постоянно деградирующего. А значит, путь только один", - пишет он.

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Фурса также прокомментировал заявления Суркиса о том, что он имеет право тратить деньги клуба так, как того пожелает.

"Когда президент клуба затыкает фанатов тем, что это он тратит деньги на клуб, а не они, а значит, имеет право назначить хоть свою бабушку, то не лишним будет вспомнить, сколько собственники клуба и связанные с ними лица заработали на льготах по импорту нефтепродуктов, которые действовали для "Динамо" еще с конца 1990-х.

Думается, за эти деньги можно было бы уже "Челси" создать", - резюмировал он.

Как писал УНН, вчера Луческу официально был представлен главным тренером "Динамо". Произошло это в режиме онлайн, без участия болельщиков. 

Накануне, 28 июля, ультрас устроили Луческу обещанный "теплый прием" в Киеве. С дымовыми шашками и файерами под стадионом им. Лобановского фанаты скандировали: "Суркіси - ганьба Динамо".

Ультрас объяснили, что к власти в столичный клуб вернулся Суркис-старший, а вслед за ним - и политика.

Кроме того, Григория Суркиса они обвинили в попытках уничтожить киевских ультрас.

Источник: УНН
Теги: Динамо, олигархи
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