Боевики проводят ротацию своих подразделений вблизи линии соприкосновения - разведка

КИЕВ. 31 июля. УНН. Командование оперативной группировки российских оккупационных войск проводит ротацию своих подразделений вблизи линии соприкосновения. Об этом, по данным главного управления разведки, рассказал на брифинге представитель пресс-центра Минобороны Максим Праута, передает УНН.

"По информации главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование оперативной группировки российских оккупационных войск, в условиях введенного режима прекращения огня, проводит ротацию подразделений в прилегающих к контактной линии районах", - сказал Праута.

По его словам, в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК работают комиссии 8 армии Южного военного округа ВС РФ с целью контроля:

▪️ приема командных должностей вновь прибывшими кадровыми российскими офицерами;

▪️ проверки состояния и учета вооружения и военной техники внутренними комиссиями частей и подразделений;

▪️ устранение недостатков, выявленных в течение июля с.г. комиссиями Министерства обороны, Генерального штаба и Южного военного округа ВС РФ.

Напомним, с начала текущих суток в зоне проведения операции объединенных сил не зафиксировано ни одного вражеского обстрела, подразделения ВСУ полностью контролируют ситуацию.