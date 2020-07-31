В одном из районов Ровенской области усилили карантин

КИЕВ. 31 июля. УНН. В Костопольском районе Ровенской области усиливают карантинные меры, поскольку за неделю зафиксирован значительный прирост больных коронавирусной болезнью. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс служба Ровенской ОГА.

"В Костопольском районе усиливают карантинные мероприятия. Такое решение было принято на внеочередном заседании комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС Ровенской области. За последние 7 дней в районе зафиксирован значительный прирост больных коронавирусом (коронавирусной болезнью COVID-19 - ред.) - выявлено 124 человека с диагнозом COVID-19, что составило 193,9 случаев на 100 тыс. населения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на территории района в течение следующих семи дней запрещается:

▪️ проведение массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий, в которых принимает участие более 10 человек, кроме мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления;

▪️ работа развлекательных заведений и деятельности учреждений общественного питания (ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, буфетов и т.д.), кроме тех, которые предоставляют услуги на открытых (летних) площадках и деятельности по предоставлению услуг по осуществлением адресной доставки заказов и заказов на вынос;

▪️ осуществление регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок на городских автобусных маршрутах в режиме маршрутного такси, в пригородном, внутрирайонном сообщении;

▪️ работа речевых и продуктовых рынков, точек продажи иностранных товаров.

"Также главным управлением Госпродпотребслужбі и Нацполиции области, районным администрациям и органам местного самоуправления поручено значительно усилить контроль за соблюдением карантинных мероприятий населением и руководителями учреждений, организаций и учреждений, в частности, общественного питания, стоматологии, транспорта, рынков, парикмахерских, косметических кабинетов, особенно в Костопольском районе", - указано в сообщении.

Напомним, в Ровенской области на COVID-19 заболело уже более 6 тыс. человек.