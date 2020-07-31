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Украина и Израиль углубляют сотрудничество в области кибербезопасности

Украина и Израиль углубляют сотрудничество в области кибербезопасности

КИЕВ. 31 июля. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Государства Израиль в Украине Джоэлем Лионом. Стороны обсудили углубление сотрудничества между ведомствами по безопасности двух государств в области кибербезопасности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СНБО.

"Во время встречи стороны обсудили широкий круг вопросов украинского-израильских отношений, в частности, углубление сотрудничества между ведомствами по безопасности двух государств в области кибербезопасности", - говорится в сообщении.

Также стороны обменялись мнениями относительно развития ситуации безопасности в глобальном и региональном измерениях, в частности относительно распространения в мире коронавирусной болезни и эффективности мер по противодействию пандемии.

В свою очередь, Лион заверил, что Израиль будет продолжать поддерживать Украину, и выразил уверенность в успешности практического сотрудничества между нашими государствами.

Напомним, что в июне Украина и Израиль начали политические консультации по запуску соглашения о свободной торговле.

Источник: УНН
Теги: СНБО, Украина, Израиль, киберугроза
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