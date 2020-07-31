Минэнерго заинтересовано в развитии атомной энергетики - эксперт

КИЕВ. 31 июля. УНН. За сто дней в должности и. о. министра энергетики Ольге Буславец удалось решить много энергетических проблем, и поставить перед Министерством немало амбициозных задач. Одна из них - упорядочение области атомной энергетики. Об этом в комментарии УНН рассказал эксперт по вопросам энергетики Владимир Рябцев.

"Главное, что она (Буславец - ред.) стремится разобраться с перспективами развития атомной энергетики в Украине. С тем, возможна ли у нас более тесная кооперация с европейскими странами.

Дело в том, что наши атомные электростанции имеют большой потенциал, но не всю электроэнергию мы способны потребить. Поэтому, следует рассматривать вопрос более стабильного экспорта и замены, близких к исчерпанию своего ресурса, АЭС. Этим Буславец активно занимается", - говорит Рябцев.

Эксперт добавил, что строительство новой АЭС - процесс длительный: он может достичь 7 лет.

"Приятно, что Буславец понимает это, и ищет различные пути решения проблемы с изношенными АЭС", - добавил он.

Заняв должность и. о. министра энергетики, Буславец получила в наследство ряд проблем. Среди них - миллиардные долги перед "зеленым" бизнесом, напоминает Рябцев.

"И вот "зеленый" меморандум подписан. И, хотя он не решает всех вопросов, первые весомые шаги сделаны. Проблема, которая убивает наш рынок электроэнергии, начала решаться.

Поэтому, мне кажется, что она (Буславец - ред.) неплохой министр. И хотя ей не всегда, по тем или иным причинам, все удается - она всегда амбициозна в поиске путей решения проблем", - добавил Рябцев.

Напомним, глава Минэнерго Ольга Буславец проинформировала о своих первых 100 днях работы . В частности сообщила, что за это время выведены из простоя шахтеры и достигнуто снижение "зеленых" тарифов.