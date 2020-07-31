Австрия отменяет запрет на полеты в Украину

КИЕВ. 31 июля. УНН. Австрия с 1 августа отменяет запрет на посадку самолетов из стран "красной зоны", в том числе и из Украины. Об этом на своей странице в Facebook написал посол Украины в Австрии Александр Щерба, передает УНН.

"У меня две новости: хорошая и плохая. Хорошая заключается в том, что с 1 августа Австрия отменяет запрет на посадку самолетов из "стран риска", в том числе из Украины. Плохая заключается в том, что похоже на то, что общий режим въезда украинцев в Австрию остается неизменным. То есть никакого туризма. Въезжают те, кто имеют вид на жительство, те, кто летят по особым семейным обстоятельствам (свадьба, воссоединение семьи, похороны...), а также на срочное лечение. Все должны иметь при себе свежий тест на COVID-19", - написал Александр Щерба.

Он отметил, что официальную ноту о новом режиме ожидают завтра.

"Знаю, что очень много вопросов от украинских студентов, которые только вступили в австрийские вузы и поэтому еще не имеют вида на жительство. Ответы о порядке их прибытия я пока не имею. Буду иметь - напишу", - добавил Александр Щерба.

Напомним, 27 июля Австрия ограничила въезд украинцам на свою территорию.