В Минздраве сообщили о дофинансировании госпиталей для ветеранов

КИЕВ. 31 июля. УНН. Госпитали ветеранов войны в ближайшее время дофинансируют по программе медицинских гарантий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-служба Минздрава.

"Госпитали ветеранов войны в ближайшее время будут дофинансированны по программе медицинских гарантий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идет об учреждениях здравоохранения, оказывающих комплексную медицинскую помощь украинским защитникам.

По словам заместителя министра здравоохранения Украины Ирины Микичак, для обеспечения медицинской помощи украинским защитникам в государстве работает 30 госпиталей ветеранов войны, развернуто 6517 коек различного профиля. В 1 квартале 2020 года их финансирование осуществлялось по целевой медицинской субвенции.

"А уже с 28 апреля областные госпитали, как и большинство учреждений здравоохранения, превратились в коммунальные некоммерческие предприятия и заключили соглашения с НСЗУ на три квартала 2020 года на общую сумму 377 065 000 грн при минимальной потребности 648 млн грн. Таким образом, госпитали недополучили в этом году почти 272 млн грн. Сейчас Министерство здравоохранения проводит активную работу, чтобы ликвидировать дефицит. Следовательно, все госпитали смогут подписать дополнительные соглашения для дофинансирования по программе медицинских гарантий. Дополнительное финансирование будет с июля 2020 года", - сказала Ирина Микичак.

Она добавила, что на следующей неделе в Минздраве запланирована встреча с руководителями украинских госпиталей ветеранов войны, где будут обсуждаться пути улучшения функционирования этих учреждений здравоохранения в 2020-2021 годах.

Напомним, правительство направило более 611 млн грн на компенсацию за жилье ветеранам войны на Донбассе.