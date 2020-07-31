Кремль ожидает, что "безосновательно" задержанных в Беларуси "вагнеровцев" скоро отпустят

КИЕВ. 31 июля. УНН. Кремль ожидает, что задержанные в Беларуси в ночь на 29 июля россияне будут в ближайшее время отпущены на свободу. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

Так, по его словам, до сих пор не была представлена ​​информация, обосновывающая задержание российских граждан.

"Но мы надеемся, и даже убеждены, что в самое ближайшее время наши белорусские коллеги разберутся с этим инцидентом и отпустят российских граждан", - сказал Песков.

Он заявил, что "безосновательное" задержание российских граждан не совсем укладывается в параметры союзнических отношений.

"Именно поэтому мы надеемся, что в самое ближайшее время этот инцидент будет прояснен нашими беларусскими союзниками и граждане будут отпущены", - еще раз отметил пресс-секретарь президента РФ.

Он при этом не стал отвечать на вопрос, считают ли в Москве это дело политически мотивированным.

Как подчеркнул Песков, в Кремле также "весьма обеспокоены тем, что до сих пор не был предоставлен консульский доступ к задержанным россиянам".

"Сейчас мы уже с высокой долей уверенности можем сказать, что эти российские граждане приехали проездом в Беларусь, они должны были улетать транзитом в другую страну, их пребывание никак не связано с самой Беларусью или с белорусскими делами", - сказал представитель Кремля, отметив, что эти россияне - сотрудники частного охранного предприятия, они опоздали на самолет и ждали вылета, "у них были билеты в Стамбул".

Песков также добавил, что президенты двух стран - Владимира Путина и Александра Лукашенко – еще не общались после задержания россиян.

"Контактов двух президентов не было, они пока не созванивались", - сказал представитель Кремля, отметив, что сейчас необходимые контакты осуществляются по линии МИДа и посольства РФ в Минске.

Также Песков заверил, что Россия не намерена вмешиваться в президентские выборы в Беларуси.

Как ранее сообщалось в УНН, украинский поверенный в Беларуси получил список всех задержанных под Минском боевиков.

Напомним, что 29 июля в Минске задержали 32 наемников ЧВК "Вагнера". Еще один боец ​​был задержан на юге страны. В Беларуси подтвердили, что часть задержанных принимала участие в боях на оккупированной территории Донбасса и сообщили, что наемники дают показания.