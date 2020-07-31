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Экс-глава Партии Шария в Днепре: Шарий продал ячейку Корбану и Филатову под местные выборы

Экс-глава Партии Шария в Днепре: Шарий продал ячейку Корбану и Филатову под местные выборы

КИЕВ. 31 июля. УНН. Блогер Анатолий Шарий рейдернул и «продал» Днепропетровскую организацию Партии Шария в угоду Бориса Филатова и Геннадия Корбана. Об этом заявил бывший руководитель парторганизации Александр Шишко, передает УНН.

Ранее Анатолий Шарий опубликовал видео, в котором обвинил Шишко в “отжиме” организации. СМИ и телеграм-каналы, которые связывают с Корбаном и Филатовым, поддержали Шария и даже удалили прошлые критические публикации о нем.

В ответ Шишко заявил, что создал организацию с нуля и покрывал большинство расходов на содержание офиса, а также содержал половину офисов партии в области. Он сообщил, что из своих каналов узнал, что в реестр поступил запрос на изменение главы парторганизации по ускоренной процедуре. Руководители партии отрицали этот факт, а после — обвинили Шишко в продажности.

“Вы оскорбили меня, они (медиа Корбана и Филатова) подхватили, намекнули, что я получил за это 2 млн долларов. Выходит из ваших заявлений, что я рейдернул партию сам у себя. И вот вопрос. Может быть, это вы продали ячейку господам Гуфману, Корбану и Филатову? А теперь с помощью их соцсетей и своих кричите „держите вора“ в мой адрес”, — обратился Шишко к Шарию.

По мнению Шишко, местные элиты могли предложить Шарию большие деньги, чтобы в случае преодоления проходного барьера на местных выборах в горсовет Днепра от Партии Шария прошли “нужные” люди.

Источник: УНН
Теги: выборы, Украина, политика
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