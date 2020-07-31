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Резников объяснил принцип "свободной экономической зоны" для Донбасса

Резников объяснил принцип "свободной экономической зоны" для Донбасса

Алексей Резников

КИЕВ. 31 июля. УНН. Луганскую, Донецкую и Херсонскую области необходимо превратить в точки роста, создав возможность для их приоритетного развития. В этом и заключается суть "свободной экономической зоны". Об этом в пятницу журналистам сказал вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, отвечая на вопрос УНН.

"Это не новость. Это как раз вещь, которую мы не просто вынашиваем. Я получил поручение Премьер-министра Украины на совещании правительства, мне, министру финансов и министру экономики, мы уже начали работать над идеей. Мы это называем земли или территории приоритетного развития. Это рабочее название. Сейчас мы говорим о том, что мы должны создать возможность приоритетного развития Луганской и Донецкой, Херсонской областей, подконтрольных правительству, сделать там точки роста, подтянуть туда инвестиции, сделать там определенные льготные режимы", - сказал Резников

Резников отметил, что ему очень не нравится словосочетание "свободные экономические зоны", поэтому сейчас ищут другую аббревиатуру.

"Но суть примерно такова - дать точки роста, дать желание инвесторам прийти с рисковым капиталом и начать там вкладываться - и местному, и среднему, и малому, и большому, и западному. И когда это начнет работать ... оно автоматически начнет подтягивать соответствующее понимание, где лучше жизнь. После, соответственно, деоккупации, уже мультиплицировать заложенную систему с той же ментальностью гораздо проще. Мало того, я оптимистично смотрю, что перенос этой модели состоится не только восточнее, но и западнее", - добавил вице-премьер.

Напомним, ранее новый глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук рассказал УНН, что можно предложить для Донецкой и Луганской областей свободную экономическую зону.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, экономика, Украина
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